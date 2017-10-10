رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني الأول يخفق في انتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا الدوحة - سبأ :

أخفق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الحفاظ على تقدمه وانتزاع صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم وذلك بعد تعادله مع نظيره الفلبيني بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة.



وظل المنتخب الوطني متقدماً بهدف سجله لاعبه عماد منصور في الدقيقة 63 من زمن المباراة لكنه أخفق في الحفاظ على هذا التقدم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة حين سجل اللاعب الفلبيني مايك أوت هدف التعادل لمنتخبه.



بهذه النتيجة ظل المنتخب الوطني في المركز الثاني للمجموعة برصيد ست نقاط وبفارق المواجهات عن ثالث الترتيب منتخب طاجيكستان الذي يمتلك الرصيد ذاته بعد تغلبه اليوم على ضيفه النيبال بثلاثة أهداف دون رد، فيما عزز منتخب الفلبين صدارته بعدما وصل للنقطة الثامنة، وخرج منتخب النيبال عملياً من المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات وذلك بتذيله المجموعة بنقطة وحيدة.



ويحل المنتخب الوطني في مباراته القادمة ضيفاً على منتخب طاجيكستان في 14 نوفمبر القادم ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.



ووفقاً لنظام المسابقة يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست في التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الإمارات مطلع 2019 لينضموا إلى 12 منتخبا آخر تأهلوا مسبقاً عبر التصفيات المشتركة لكأسي العالم وآسيا التي جرت العامين الماضيين.

سبـأ [10/أكتوبر/2017]سبـأ