الرئيس الصماد يلتقي هيئة رئاسة مجلس النواب استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس سلطان السامعي، هيئة رئاسة مجلس النواب يتقدمهم رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. أكثر من 20 ألف مستوطن يؤدون طقوسا دينية بالحرم الإبراهيمي في الخليل واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة بوجه المسلمين، فيما وفرت الحماية لأكثر من 20 ألف مستوطن يهودي وصلوا إلى الحرم، بهدف إقامة طقوس، لمناسبة ما يسمى بعيد العرش (سوكوت). صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016. المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.