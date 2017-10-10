[10/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
دعا وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبدالعزيز محمود محفوظ إلى تفعيل دور اللجنة العليا للسجون.
وأكد الوكيل محفوظ خلال لقاءه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي وقيادة المصلحة أن دور اللجنة العليا للسجون غائب عن أداء مهامها وواجباتها في متابعة أوضاع النزلاء وأوضاعهم المختلفة.
وأشاد بجهود قيادة المصلحة في متابعة الجهات المعنية لتوفير إحتياجات السجون والسجناء .. مؤكدا ضرورة إعداد برنامج عملي لمتابعة جميع الجهات المعنية والمختصة لمعرفة أسباب إهمال تراكم القضايا من قبل النيابات والمحاكم.
وأستمع وكيل وزارة الداخلية من رئيس المصلحة إلى شرح عن أوضاع النزلاء وتراكم قضاياهم .. ودعا اللواء هادي النيابات والمحاكم إلى الإهتمام بقضايا السجناء وخاصة نزلاء السجون الذين إنتهت مدة الحكم عليهم.
كما طالب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية برفع المظالم عن السجناء وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي .. وقال " لا يجوز الجمع بين عقوبتين ".
وأضاف "إن المصلحة والإصلاحيات المركزية ستشهد نقلة نوعية في تحسين أوضاع السجناء صحيا وغذائيا ".
حضر اللقاء مدير عام الإصلاحية المركزية بصنعاء العميد الركن عبدالفتاح الديلمي.
سبـأ