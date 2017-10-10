[10/أكتوبر/2017] تعز – سبأ:
عقد بمحافظة تعز اليوم اجتماع موسع ضم المحافظ عبده محمد الجندي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان ومحافظا إب عبد الواحد صلاح ولحج أحمد جريب.
كرس الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ووجهاء وأعيان المحافظة لمناقشة التحضيرات الجارية للحفل المركزي الذي سيقام بالمحافظة بمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14من أكتوبر المجيدة.
وفي الاجتماع أكد محافظ تعز جاهزية المحافظة لاحتضان فعاليات الاحتفال بالعيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة .
وأشار إلى الدلالات والمعاني التي تكتسبها هذه المناسبة في وجدان أبناء تعز بصورة خاصة وأبناء الشعب اليمني بشكل عام .
وقال "إن تعز مثلت وتمثل الحضن الدافئ والعمق الاستراتيجي للثوار والمناضلين وانتصار الثورات اليمنية 26 و21 سبتمبر و14 أكتوبر وطرد المستعمر البريطاني ".
واعتبر المحافظ الجندي احتضان تعز للاحتفال بهذه المناسبة وسام شرف وتقديرا لها وأبنائها الأحرار لأدوارهم الوطنية ومواقفهم المشرفة في مختلف التحولات وفي مقدمتها مواجهة العدوان ومرتزقته.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الفاعل والمشاركة الإيجابية في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية وإظهار تعز بمكانتها النضالية والحضارية والثقافية الرافضة للإرهاب والتطرف والمؤمنة بالسلام والتسامح والتعايش السلمي.
وشدد المجتمعون على الجهات ذات العلاقة إنجاز المهام والبدء بالخطوات التنفيذية في ضوء الخطة المرسومة للتحضير والاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة.
حضر الاجتماع وكلاء محافظة تعز وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
وكان محافظ تعز عبده الجندي زار اليوم مديرية ماوية والتقى قيادة السلطة المحلية والمواطنين بالمديرية .
وحث المحافظ الجندي قيادة السلطة المحلية بالمديرية وأبنائها على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاحتفال بالعيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.
سبأ