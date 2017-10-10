[10/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء برئاسة وكيل المحافظة محمد الحباري الجوانب المتعلقة بمنع الحفر العشوائي للآبار الإرتوازية.
وأقر الإجتماع الذي حضره وكيل قطاع الوحدات الإدارية جبران غوبر تشكيل لجنة من مديرا فرع الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة المياه والمكاتب ذات العلاقة لوضع آلية وضوابط رقابية وتنفيذية وإشرافية على الحفر والمنشآت المائية.
ووجه الإجتماع إدارة أمن المحافظة بإصدار تعميم للنقاط الأمنية بالتنسيق مع الحزام الأمني بمنع مرور الحفارات ما لم يكن لديها تصريح بالحفر من الجهات المختصة والتأكيد على ضرورة إضطلاع السلطات المحلية بالمديريات بدورها في ضبط الحفر العشوائي.
وأكد الإجتماع أهمية قيام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بحصر الحفارات على مستوى مديريات المحافظة وموافاة مدراء المديريات بنسخة منها ليتسنى ضبط المخالفين.
كما أقر الإجتماع تعزيز الرقابة على محطات المياه والتعبئة وإلزامهم بإتباع اللوائح المنظمة لها .
حضر الإجتماع مدراء عموم الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة المياه ومديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس وبني مطر ونائب مدير أمن المحافظة .
سبأ