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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:28:32م
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رئيس مجلس النواب يلتقي القيادات التربوية والتعليمية
[10/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم القيادات التربوية والتعليمية بحضور نائب رئيس مجلس النواب الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزيرا المالية الدكتور صالح أحمد شعبان والصناعة والتجارة عبده محمد بشر وعدد من وكلاء وزارة التربية وقيادات النقابات التربوية والتعليمية والمختصين في الجهات ذات العلاقة.

جرى خلال اللقاء مناقشة حقوق وواجبات العاملين في الحقل التربوي والتعليمي بما في ذلك المرتبات وكافة المستحقات المالية القانونية.

وتطرق اللقاء إلى الوضع التربوي والتعليمي العام وأهمية الإستعداد للعام الدراسي الجديد بما يحقق خدمة الأهداف التربوية والتعليمية لبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وحب الوطن والدفاع عنه وعن كرامة الشعب اليمني وحريته واستقلاله.

وتم الإتفاق على صرف المستحقات المالية خلال اليومين القادمين، وكذا قيام المدرسين والمدرسات برفع وإنهاء الإضراب العام.

وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أهمية التهيئة الإيجابية للعام الدراسي الجديد بنفسية ومعنويات عالية تلبي أساسا طموحات أجيال اليوم وقادة المستقبل وتسهم في تطبيع الحياة في حقل التربية والتعليم بما ينشده العاملين في قطاع التربية والتعليم.

وشدد على ضرورة تحفيز العاملين في هذا القطاع بما يسهم في تقديم مزيد من العطاء في خدمة الأجيال وصنع مستقبل زاهر لهم بما يلبي خدمة المصالح العليا للشعب اليمني ومواجهة تحديات العدوان بقيادة السعودية بتكثيف النشاط المدرسي والتعليمي وتطويره للأفضل.

سبأ
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