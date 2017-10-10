محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بحجة يناقش إشكاليات حصة المحافظة من مساعدات برنامج الغذاء العالمي حجة - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي، الإشكاليات الخاصة بحصة المحافظة من المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي.



وتناول الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي ومدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خالد العبالي وفرع صندوق الرعاية الإجتماعية محمد القنازي وممثل برنامج الغذائي العالمي أحمد السعيدي، المعالجات الكفيلة بتجاوز الإشكاليات الخاصة بصرف المعونات الغذائية لعدد من مديريات المحافظة رغم تواجدها بمخازن الشركاء المحليين لبرنامج الغذاء المحلي .



وتطرق الإجتماع إلى إمكانية توسيع مراكز الصرف الخاصة بتوزيع المعونات خاصة في مديريات تهامة وتحديدا في مخيمات النازحين إلى جانب الأسباب التي ساهمت في ترحيل المعونات الغذائية المخصصة لمديرية خيران المحرق.



وأشار وكيلا المحافظة القاضي والحمزي إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار، ما يتطلب تظافر الجهود للتغلب على التحديات الراهنة.



وأكدا أن محافظة حجة تعد من أكثر المحافظات تضررا بالعدوان حيث إرتفعت نسبة الفقر والبطالة كما إرتفعت أعداد الأسر النازحة مما تضاعفت معاناة الأسر معيشيا وإقتصاديا.



وأعرب الوكيلان القاضي والحمزي عن أملهما في أن تفهم القائمين على برنامج الغذاء العالمي لخصوصية محافظة حجة وما يتطلبه أبنائها من مساعدات لتخفيف معاناتهم الإنسانية والمعيشية.



من جانبه أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي حرص البرنامج على تعزيز التنسيق مع قيادة المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات بما يمكنه من تحقيق أهدافه الخاصة بأنشطته الإنسانية والخيرية .



ولفت إلى أن البرنامج سيقوم بعرض الصعوبات التي تم طرحها للقيادة العليا للبرنامج بما يسهم في وضع معالجات وإيجاد حلول لها.



وثمن السعيدي تعاون مسئولي المحافظة وحرصهم على تذليل الصعوبات التي قد تعيق نشاط برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة .

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ