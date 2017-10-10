عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا والصين: عسكرة شمال شرق آسيا تمثل خطرا على أمن المنطقة موسكو- سبأ:

نددت روسيا والصين باستمرار عسكرة منطقة شمال شرق آسيا مؤكدتين أن ذلك يمثل خطرا على أمن المنطقة ويهدد بنشوب نزاع عسكري شامل.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عقب انتهاء الدورة الثامنة من الحوار الروسي الصيني الدائم حول الأمن في شمال شرق آسيا اليوم إن “الجانبين أكدا التمسك بعملية التسوية السياسية الدبلوماسية السلمية للوضع في شبه الجزيرة الكورية”.



وأشار البيان إلى أن موسكو وبكين تعتبران كل التهديدات بإستخدام القوة أيا كان مصدرها غير مقبولة.



وأوضح البيان أن الجانبين ركزا على ضرورة عمل كل الدول المعنية من أجل إطلاق عملية مفاوضات بأسرع ما يمكن بهدف إيجاد حل شامل ومقبول للجميع وذلك على أساس خارطة الطريق الروسية الصينية للتسوية الكورية.



يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تشهد حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة “ثاد” الصاروخية في أراضي كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ