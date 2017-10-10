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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:28:32م
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استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس سلطان السامعي، هيئة رئاسة مجلس النواب يتقدمهم رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
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أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
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  عربي ودولي
روسيا والصين: عسكرة شمال شرق آسيا تمثل خطرا على أمن المنطقة
[10/أكتوبر/2017]
موسكو- سبأ:
نددت روسيا والصين باستمرار عسكرة منطقة شمال شرق آسيا مؤكدتين أن ذلك يمثل خطرا على أمن المنطقة ويهدد بنشوب نزاع عسكري شامل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عقب انتهاء الدورة الثامنة من الحوار الروسي الصيني الدائم حول الأمن في شمال شرق آسيا اليوم إن “الجانبين أكدا التمسك بعملية التسوية السياسية الدبلوماسية السلمية للوضع في شبه الجزيرة الكورية”.

وأشار البيان إلى أن موسكو وبكين تعتبران كل التهديدات بإستخدام القوة أيا كان مصدرها غير مقبولة.

وأوضح البيان أن الجانبين ركزا على ضرورة عمل كل الدول المعنية من أجل إطلاق عملية مفاوضات بأسرع ما يمكن بهدف إيجاد حل شامل ومقبول للجميع وذلك على أساس خارطة الطريق الروسية الصينية للتسوية الكورية.

يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تشهد حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المتكررة فضلا عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الديمقراطية وقيام واشنطن مؤخرا بنشر منظومة “ثاد” الصاروخية في أراضي كوريا الجنوبية وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

سبأ
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