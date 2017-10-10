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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:01:43م
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وفاة 7 اشخاص وإصابة 2 آخرين بحادث مروري بذمار
[10/أكتوبر/2017]
ذمار- سبأ:
 توفي سبعة أشخاص وأصيب اثنين آخرين في حادث مروري وقع فجر اليوم بمنطقة جهران الواقعة على الطريق العام ذمار صنعاء.

وقال مدير مرور محافظة ذمار العقيد خالد محمد أنعم لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن الحادث وقع نتيجة صدام سيارة نوع هيلوكس مع ناقلة غاز ما تسبب في وفاة كل من كانوا في السيارة الهيلوكس.

ولفت إلى أن وقوع الحادث نتيجة للتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة واللامبالاة من قبل بعض السائقين وعدم التزامهم بقواعد السير وإرشادات المرور.

وأوضح أن طريق صنعاء ذمار من الطرق المزدحمة التي تحتاج الى استكمال أعمال التوسعة والصيانة كونه يخدم حوالي 70 في المائة من المحافظات ويربطها بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى أنه يعتبر في الوقت الحالي بمثابة طريق دولي تمر من خلاله البضائع والمسافرين القادمة من دول الجوار بعد اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل العدوان.

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