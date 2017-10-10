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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:01:43م
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الاتحاد الأوروبي يقدم تبرعا إضافيا بقيمة 9,5 مليون يورو لأونروا
[10/أكتوبر/2017]
القدس - سبأ:
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء، تلقيها دعما ماليا إضافيا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 9,5 مليون يورو.

وقالت الاونروا في بيان لها إن الدعم الأوروبي سيخصص للموازنة البرامجية للوكالة كاستجابة للنداء الموجه للمانحين للمساعدة في "جسر هوة العجز المالي والذى قد يؤثر على عمليات الوكالة الرئيسة كالتعليم والرعاية الصحية".

وحسب البيان، أعلن عن التبرع المذكور خلال اجتماع عقد بين المفوض العام لأونروا بيير كرينبول ومفوض الاتحاد الأوروبي للجوار وتوسيع المفاوضات جوهانس هان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك الشهر الماضي.

وأضاف أن التبرع المقدم يأتي إضافة إلى المبلغ المقدم في وقت سابق من هذا العام للموازنة البرامجية لأونروا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 82 مليون يورو.

وحسب البيان، سيعمل التبرع الجديد على المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 500 ألف طفل وفي توفير رعاية صحية أولية لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مريض إلى جانب توفير المعونة لأكثر من 250 ألفا من لاجئي فلسطين ممن هم أشد عرضة للمخاطر.

وأعرب كرينبول عن الامتنان لشراكة الاتحاد الأوروبي مع أونروا والتزامها تجاه لاجئي فلسطين في هذا الوقت الحرج، مؤكدا أن "التبرع الإضافي السخي لهو محل تقدير بالغ وسيعمل على إحداث فرق كبير".

بدوره قال جوهانس هان، بحسب البيان، إن "هذا التبرع الإضافي الكبير يؤكد مرة أخرى على الالتزام الراسخ وطويل الأمد تجاه أونروا وتجاه استمرارية عملها الأساسي في خدمة لاجئي فلسطين".

ودعا باسم الاتحاد الأوروبي المانحين الآخرين إلى إبداء تضامن أقوى ولتحمل الأعباء من أجل ضمان أن أونروا تحصل على موارد كافية لحماية وظائفها الرئيسة والمحافظة عليها.

وفي يونيو الماضي وقع الاتحاد الأوروبي مع أونروا إعلانا مشتركا للأعوام 2017-2020 يعمل على تعزيز الطبيعة السياسية للشراكة بين الاتحاد الأوربي والوكالة .

سبأ
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