رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بطولة يمن موبايل لفئات التنس بصنعاء تدخل مرحلة الحسم صنعاء- سبأ:

دخلت منافسات بطولة يمن موبايل لفئات التنس المقامة حاليا بصنعاء مرحلة الحسم بعد تحديد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام اليوم.



ففي ربع نهائي البطولة التي ينظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش بدعم من شركة يمن موبايل للاتصالات، تأهل اليوم أيهم لطف وعبدالعزيز العلفي إلى نصف نهائي فئة البراعم اثر فوزهما على احمد خالد ويوسف سلامة على الترتيب.



وفي فئة الناشئين تغلب سهيل السعيدي على أحمد عبادل ليواجه في المربع الذهبي اسامة رمضان الذي تأهل على حساب ياسين خالد.



وفي فئة الشباب صعد اللاعبان فهمي الورد و منيع المقالح إلى قبل النهائي، بعد فوز الأول على سامي الورد، بينما تغلب المقالح على الحسن الحبيب.



وتأهل مروان الدالي إلى نصف نهائي فئة الرواد بعد تخطيه ناجي المرقب اليوم في دور الثمانية للبطولة التي يشارك فيها 140 لاعبا ولاعبة من فئات الرجال والشباب والناشئين والرواد والفتيات والمعاقين حركيا ذكور والمعاقين حركيا اناث.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ