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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:01:43م
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بدء ورشة حول تعزيز الشراكة مع الصندوق الإجتماعي بالحديدة
[10/أكتوبر/2017]
الحديدة -سبأ:
 دشن وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي اليوم ورشة العمل التعريفية التي ينفذها الصندوق الإجتماعي للتنمية بالتنسيق مع المنظمات الداعمة والمكاتب التنفيذية في إطار محافظتي الحديدة وريمة من أجل خلق وتعزيز الشراكة مع شركاء الصندوق.

وفي الورشة، أشاد الوكيل العزعزي بالجهود التي يقوم بها الصندوق في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في مختلف المحافظات والمدن، والتدخلات العاجلة لإيصال المساعدات والمشاريع التنموية في كل قرية من قرى اليمن اضافة إلى تقوية العلاقات بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والسلطة المحلية والوحدة التنفيذية وتهيئة مناخ تنموي ملائم مع الجهات المماثلة ذات العلاقة.

من جانبه أشار مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس علي قاسم الكمالي إلى أن الورشة تهدف إلى زيادة التنسيق وتفعيل الجهود والمشاركة للحد من التدخلات في نفس الاطار ولتجنب وجود ازدواجية في تنفيذ مشاريع قد سبق لجهات أخرى القيام بها في المناطق ذات الاحتياج لهذه التدخلات.

وأوضح أن الورشة تهدف أيضا لترسيخ المفاهيم التنموية والمشاركة المجتمعية ودعم رؤية الصندوق بضرورة تفعيل دور المجتمع في الاسهام بالمشاريع التي يقوم الصندوق بتنفيذها وذلك لتحقيق نجاح أكبر لهذه المشاريع والتي بدورها تصب في خدمة المجتمع.

من جانبها، أشارت ضابطة المشروع ندى صابونة إلى أن الورشة تأتي من أجل التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمنظمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى السلطة المحلية على مستوى محافظتي الحديدة وريمة من أجل تسهيل المعوقات والصعوبات التي تواجة تنفيذ المشاريع التي يقوم بها الصندوق.

وأوضحت أن الورشة تتضمن عددا من المداخلات والمناقشات والتي تسهم في ايجاد الحلول للمعوقات التي تعترض المشاريع وكيفية تجاوزها بالتنسيق مع الجهات ذات الشراكة.

حضر تدشين الورشة مدراء المكاتب التنفيذية بمحافظتي الحديدة وريمة.

سبأ
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