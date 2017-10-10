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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:01:43م
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السراج يدعو ألمانيا لتفعيل البرامج المتفق عليها في مجال الخدمات والبنية التحتية
[10/أكتوبر/2017]
طرابلس- سبأ:
 دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ألمانيا إلى سرعة تفعيل البرامج التي تم بحثها في لقاءات سابقة بين مسؤولي البلدين والتي تخص مجال الخدمات والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج اليوم الثلاثاء مع سفير ألمانيا لدى ليبيا كريستيان بوك، وبحث اللقاء "تطورات الموقف السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين".. بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الليبي.

وأشاد السراج خلال اللقاء مع السفير الألماني بـ"الموقف الألماني الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق في ليبيا".

وحول المستجدات السياسية، جدد السراج "دعمه لأي مسار سياسي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مع ضرورة التعامل بحزم مع المعرقلين للمسار".

من جانبه، جدد السفير الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وتأييدها لخارطة الطريق التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وطرح غسان سلامة في 20 سبتمبر المنصرم خارطة طريق جديدة تنقسم إلي ثلاث مراحل يعد تعديل الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بين أطراف النزاع قبل عامين هو أولها.

ومن المقرر أن تستأنف جولات تعديل الاتفاق السياسي الليبي السبت المقبل بعد انتهاء الجولة الأولي الثلاثاء الماضي وعودة لجان الحوار الممثلة للبرلمان ومجلس الدولة إلي ليبيا لمناقشة ما تم التوصل إلية خلال تلك الجولة.

سبأ
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