محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بعمران عمران- سبأ:

أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان أهمية تعزيز الثقافة الصحية وخاصة ما يتعلق بالإسعافات الأولية في أوساط المجتمع.



وأشار المحافظ جعمان في إختتام دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، نظمتها على مدى شهر جمعية تنمية المجتمع التنموية بالتنسيق مع مركز إعداد القيادات الشبابية ومكتب التعليم الفني بالمحافظة، إلى ضرورة الإهتمام بتدريب أفراد المجتمع على طرق الإسعافات الأولية، أهمها إنقاذ حياة من تعرض لحادث عرضي أو كارثة طبيعية أو إصابة جراء غارات العدوان.



وحث المشاركين على تطبيق ما تلقوه في الدورة من معارف خاصة بالإسعافات الأولية وكيفية تقديم الرعاية الأولية للمصابين .. مشيدا بإسهامات جمعية تنمية المجتمع التنموية في إقامة مثل هذه الدورات لتنمية مهارات أفراد المجتمع في المجال الصحي.



من جانبه أوضح رئيس الجمعية عبد الله الظافري أن 160 متدربا ومتدربة من طلاب الثانوية من مختلف مديريات المحافظة، تلقوا معارف ومهارات حول مبادئ الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحوادث الطارئة والإصابات المختلفة.



وأشار إلى أن الدورة تأتي في إطار أنشطة الجمعية التي تستهدف مختلف أفراد المجتمع للعمل كمتطوعين بالجمعية وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.



فيما أشارت كلمة المشاركين إلى أن الدورة أسهمت في رفع مستوى الوعي في مجال الإسعافات الأولية والطرق الحديثة في عملية النقل والأربطة .. مؤكدة أن الدورة تعتبر بداية لإنطلاق المشاركين في العمل الإنساني وتعزيز دورهم في هذا الجانب.



وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ