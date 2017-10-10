عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السوري يعلن إستعادة التلال والنقاط على الحدود المشتركة مع الأردن دمشق – سبأ :

أعلن الجيش السوري اليوم الثلاثاء تمكنه من استعادة السيطرة على جميع التلال والنقاط في المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة مع الأردن في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "ان وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة قضت على آخر تجمعات إرهابيي (داعش) في التلال والنقاط القريبة من الحدود السورية - الأردنية بريف دمشق الجنوبي الشرقي".



واضافت "أنه باستعادة السيطرة على هذه التلال والنقاط يكون الجيش سيطر على مساحة تزيد على 8 آلاف كم مربع بريف دمشق الجنوبي الشرقي وأصبح خالياً بشكل كامل من أي وجود إرهابي".

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ