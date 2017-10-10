رئيس الجمهورية اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يلتقي هيئة رئاسة مجلس النواب صنعاء- سبأ:

استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس سلطان السامعي، هيئة رئاسة مجلس النواب يتقدمهم رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.



جرى خلال اللقاء استعراض جدول أعمال جلسات المجلس للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر ونتائج جلساته السابقة، والجهود التي يبذلها مجلس النواب في مواجهة الضغوط والتحديات التي يفرضها العدوان السعودي الأمريكي وخاصة في الجانب الإقتصادي والتحديات الإدارية وكسر العزلة والحصار السياسي والإعلامي على اليمن.



وفي اللقاء ثمن رئيس المجلس السياسي الأعلى الدور الوطني لرئاسة مجلس النواب وأعضائه الأحرار الذين كانوا وسيظلون عند حسن ظن الشعب اليمني بهم في كل المواقف التاريخية التي أراد القدر أن تكون أكبرها وأعقدها في هذه الفترة التي تواجدت فيها هذه الكوكبة النيابية والتشريعية وحملت أمانة هذه المواجهة والتحدي.



وأكد الرئيس الصماد أن تكامل الأدوار بين الأجهزة الممثلة للشرعية الحقيقية وغير المنقوصة، كفيل بدعم الجهد الذي يتبلور بدماء وأراواح الشهداء والجرحى والأسرى، والشعب اليمني الصابر والصامد لتحقيق النصر الذي يستحقه اليمن والشعب اليمني.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ