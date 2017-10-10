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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:01:43م
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  رياضة
صربيا تتأهل إلى مونديال روسيا لكرة القدم بعد فوزها على جورجيا
[10/أكتوبر/2017] بلجراد- سبأ:
تأهلت صربيا إلى مونديال روسيا 2018م لكرة القدم، بعد فوزها على جورجيا 1-0، لتتصدر بذلك المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ورغم مقاومة المنتخب الجورجي، استطاعت صربيا تسجيل هدف الفوز بعد ضغط هجومي كبير، عن طريق لاعبها أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 74.

وبهذا الانتصار تصدرت صربيا مجموعتها الرابعة في التصفيات، متقدمة بفارق نقطتين عن جمهورية إيرلندا الوصيفة.

وفي مباراة حاسمة أخرى في المجموعة، استطاع منتخب جمهورية إيرلندا انتزاع فوز ثمين بنتيجة 1-0 خارج أرضه أمام منتخب ويلز، ليحجز مقعدا في الملحق الأوروبي الذي سيقام الشهر المقبل.

واستطاع منتخب آيسلندا التأهل إلى كأس العالم 2018 للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تصدره المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وانتصرت آيسلندا في المباراة الختامية على ضيفها منتخب كوسوفو بنتيجة 2-0، مما وسع الفارق بينها وبين الوصيف، منتخب كرواتيا، إلى نقطتين.
سبأ
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