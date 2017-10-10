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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:01:43م
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وكيل التربية يؤكد سعي الوزارة لمعالجة تحديات العملية التعليمية
[10/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
 أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ابراهيم شرف حرص الوزارة على معالجة كافة التحديات والصعاب التي تواجه العملية التعليمية.

وأشار خلال زيارته اليوم لثلاث مناطق تعليمية بمديريات " السبعين الأولى والثانية، الوحدة " بأمانة العاصمة إلى الجهود المبذولة لترجمة توصيات اللقاء الوطني الموسع للتعليم إلى واقع ملموس.

وتطرق الوكيل شرف إلى جهود الوزارة والجهات المعنية الرامية لمعالجة الإختلالات الوظيفية بقطاع التعليم بغية التعرف على القوى العاملة في الميدان التربوي والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير المرتبات ، منوها بمستوى الإنضباط الذي لمسه في المناطق التعليمية التي زارها.

واستمع الوكيل شرف من مدراء المناطق التعليمية ومنتسبيها إلى شرح تفصيلي حول آلية سير العمل وأبرز متطلبات واحتياجات إنجاح العملية التعليمية.

سبأ
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