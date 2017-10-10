محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين القصف الممنهج لتحالف العدوان على اليمن صنعاء- سبأ:

أدان مجلس الشورى القصف المتكرر والممنهج لطيران تحالف العدوان السعودي على المنازل والطرقات والمنشآت العامة والطبية في عدد من المحافظات وخاصة محافظة صعدة والتي كان آخرها المجزرة التي إرتكبها في قرية المشاف بمنطقة المشنق بمديرية شدا راح ضحيتها تسعة شهداء وإصابة آخرين.



واستنكر المجلس في بيان صادر عنه اليوم إستمرار غارات طيران العدوان السعودي على مديريات صرواح بمأرب ونهم بصنعاء والمصلوب والمتون بمحافظة الجوف, وكذا حرض وميدي بمحافظة حجة وغيرها من المحافظات.



وأشار البيان إلى أن المجازر البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني والتي يندى لها الضمير الإنساني تندرج في إطار جرائم الحرب والتي يندر أن يوجد لها مثيل في التاريخ لتعكس الوجه الحقيقي للعدوان الغاشم على اليمن .



وطالب مجلس الشورى دول العالم ألا تقف موقف المتفرج إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني .



وناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني بالتدخل السريع لردع العدوان السافر على اليمن منذ أكثر من ألف وعشرة أيام والذي أحرق الشجر والحجر ودمر البنية التحتية للبلاد وجعل كثيراً من القرى والمناطق أثراً بعد عين.



كما طالب مجلس الشورى الشعب اليمني بتعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ