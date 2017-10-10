عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق الحملة الانتخابية في اليابان رسميًا طوكيو- سبأ:

بدأت الحملة الانتخابية رسميا في اليابان اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 22 من شهر اكتوبر الجاري.



وبحسب وسائل الإعلام فقد تقدم حوالي 1100 شخص بأوراق الترشح للمنافسة على 465 مقعدا في مجلس النواب، مع وجود قضايا على المحك من بينها الاقتصاد والطاقة النووية والأمن في ظل الأزمة النووية لكوريا الشمالية.



وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إنه سيتنحى عن منصبه إذا فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي في الفوز بأغلبية في مجلس النواب أو الحصول على 233 مقعدا على الاقل للحفاظ على السلطة.



وكان الحزب يستحوذ على 288 مقعدا علاوة على 35 مقعدا لشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو قبل حل مجلس النواب الشهر الماضي.



وأظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الشهر الماضي أن 64 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يؤيدون دعوة آبي إلى إجراء انتخابات مبكرة.



وحل زعيم الحزب الديمقراطي المعارض سيجى مايهارا الحزب بعد حل مجلس النواب، وأبلغ مشرعي الحزب بخوض الانتخابات كمرشحين عن حزب كيبو (حزب الأمل) المؤسس حديثا تحت قيادة حاكمة طوكيو يوريكو كويكى.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ