رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا يطالب بعقد انتخابات لاتحاد الكرة برشلونة - سبأ:

كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا طلب من اتحاد الكرة الوطني إجراء انتخابات جديدة نتيجة لخضوع أنخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد السابق لتحقيقات في اتهامات بالفساد.



وقالت صحيفة (آس) الإسبانية إن خوسيه رامون ليتي، رئيس المجلس الأعلى للرياضة، تقدم بالطلب للمحكمة الرياضية الإسبانية التي يجب أن توافق أولا قبل عقد انتخابات.



ونقلت عن ليتي القول: "الآن علينا انتظار القرار والذي أتمنى ألا يحتاج إلى وقت طويل".



وفاز بيار، الذي تولى رئاسة الاتحاد الإسباني من 1988 وحتى اعتقاله في يوليو الماضي، بولاية ثامنة على التوالي في منصبه في مايو الماضي.



واستبعد بيار بشكل مؤقت من منصبه بعد اعتقاله إضافة إلى ابنه جوركا بيار ونائب رئيس الاتحاد خوان بادرون بسبب مزاعم تتعلق بالاختلاس وتزوير وثائق.



وخرج بيار، نائب رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي السابق، بكفالة يوم 31 يوليو ونفى كل الاتهامات.



وتولى خوان لويس لاريا، أمين صندوق الاتحاد الإسباني السابق، رئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت في يوليو.



وإذا وافقت المحكمة الرياضية على طلب ليتي فإنه من المقرر أن تبدأ العملية الانتخابية ويتم اختيار رئيس جديد للاتحاد الإسباني في فبراير 2018.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ