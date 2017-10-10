محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإفراج عن 30 من المغرر بهم بمحافظة إب







أفرجت لجنة العفو العام بمحافظة إب اليوم عن 30 من المغرر بهم على ذمة مساندة للعدوان.



وخلال إجراءات الإفراج أوضح محافظ إب عبدالواحد صلاح أن الإفراج عن المغرر بهم جاء تلبية لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وبمناسبة العيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة .



وأكد حاجة الوطن لتكاتف جميع أبناءه في مواجهة العدوان الذي إرتكب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني ودمر البنى التحتية وسط صمت دولي مخزٍ.



وأهاب محافظ إب بالمفرج عنهم العودة إلى قراهم ومديرياتهم مواطنين صالحين وعدم الإنجرار وراء الذين باعوا أنفسهم ووطنهم للخارج .



من جانبه أوضح عضو لجنة العفو العام يحيى القاسمي أن الإفراج عن المغرر بهم جاء بعد أن إستكملت اللجنة كافة إجراءات الإفراج .. مبينا أن ذلك يأتي في إطار تعزيز اللحمة بين أبناء الشعب اليمني والتي تسعى قوى العدوان للنيل منها.



حضر الإفراج وكلاء المحافظة حارث المليكي وراكان النقيب وأشرف المتوكل وقاسم المساوى وعضو مجلس النواب أحمد النزيلي ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي وقائد فرع الأمن المركزي بإب العقيد أحمد الجمرة.

سبأ [10/أكتوبر/2017] إب - سبأ:سبأ