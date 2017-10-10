محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة بصنعاء صنعاء - سبأ:

أُقيم بصنعاء اليوم إحتفال بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة تحت شعار " الصيدلي مستشارك الصحي " بحضور رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني .



وأُلقيت في الحفل الذي نظمته اللجنة التحضيرية لليوم العالمي للصيادلة ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا كلمات من قبل مدير عام المستشفى فهمي الحكيمي ونائب رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور خالد العلهي وعن الشركات الداعمة عبدالله العقاب أكدت أهمية الإحتفال لتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به الصيادلة في المجتمع.



وأشاروا إلى أن مهنة الصيدلة مهنة إنسانية كسائر المهن الطبية يقدم خدمات إنسانية لكافة أفراد المجتمع وبمهنية عالية .. داعيين كافة الصيادلة إلى المضي نحو المعرفة والأمل بمستقبل زاهر يرقى بالرعاية الصيدلانية للمجتمع.



وثمن المتحدثون كافة الجهود التي ساهمت في إنجاح الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة .



وفي الحفل الذي تخلله فقرات إنشادية ومسرحية تم تكريم عدد من قدماء الصيادلة والمميزين من الصيادلة بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية ومستشفى العلوم والتكنولوجيا.



حضر الحفل عدد من الأكاديميين والصيادلة وممثلي عدد من نقابة صيادلة المجتمع.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ