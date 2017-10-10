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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:33:42م
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
استشهد مواطن وأصيب أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي استهدف اليوم مناطق في مديرية شدا بمحافظة صعدة.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
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  محلي
الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة بصنعاء
[10/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أُقيم بصنعاء اليوم إحتفال بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة تحت شعار " الصيدلي مستشارك الصحي " بحضور رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني .

وأُلقيت في الحفل الذي نظمته اللجنة التحضيرية لليوم العالمي للصيادلة ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا كلمات من قبل مدير عام المستشفى فهمي الحكيمي ونائب رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور خالد العلهي وعن الشركات الداعمة عبدالله العقاب أكدت أهمية الإحتفال لتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به الصيادلة في المجتمع.

وأشاروا إلى أن مهنة الصيدلة مهنة إنسانية كسائر المهن الطبية يقدم خدمات إنسانية لكافة أفراد المجتمع وبمهنية عالية .. داعيين كافة الصيادلة إلى المضي نحو المعرفة والأمل بمستقبل زاهر يرقى بالرعاية الصيدلانية للمجتمع.

وثمن المتحدثون كافة الجهود التي ساهمت في إنجاح الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة .

وفي الحفل الذي تخلله فقرات إنشادية ومسرحية تم تكريم عدد من قدماء الصيادلة والمميزين من الصيادلة بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية ومستشفى العلوم والتكنولوجيا.

حضر الحفل عدد من الأكاديميين والصيادلة وممثلي عدد من نقابة صيادلة المجتمع.

سبأ
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