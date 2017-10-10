عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليابان تطلق بنجاح قمرا صناعيا لنظام تحديد المواقع العالمي طوكيو- سبأ:

أطلقت اليابان بنجاح القمر الصناعي الرابع والأخير (ميتشيبيكي 4) ضمن نسختها لنظام تحديد المواقع العالمي.



وذكرت وكالة الفضاء اليابانية أن الصاروخ (إتش2 إيه) انطلق اليوم الثلاثاء، حاملا على متنه القمر من مركز (تانيغاشيما) الفضائي حيث وضع القمر لتحديد المواقع بعد نحو 28 دقيقة في مدار على ارتفاع نحو 273 كيلومترا.



ومن المتوقع أن يستخدم هذا النظام لتحديد المواقع في التشغيل الآلي للميكنة الزراعية والمعدات الإنشائية وخدمات التوصيل باستخدام الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خدمات جديدة أخرى.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ