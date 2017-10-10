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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:33:42م
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  عربي ودولي
الصين تعلن اكتشاف نجمين نابضين يدوران بسرعة فائقة
[10/أكتوبر/2017]
بكين- سبأ:
 أكد المرصد الفلكي الصيني أن التلسكوب العملاق الذي يحمل اسم (فاست)، تمكن من اكتشاف نجمين نابضين يدوران حول نفسهما بسرعة فائقة.

وقال المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، إن النجمين النابضين اللذين تم اكتشافهما يحملان اسم (جي1931-01) و(جي1859- 01)، ويبعد النجم (جي1859- 01) عن الأرض بمسافة 16 ألف سنة ضوئية، فيما يبعد النجم (جي1931-01) بمسافة 4 آلاف و100 سنة ضوئية.

وأضاف المرصد إن التلسكوب (فاست) الذي يبلغ قطره نحو 500 متر، بدأ برصد النجوم منذ نحو عام، وأنه يتم التحقّق والتأكد من صحة الرصد، عبر تلسكوب آخر في أستراليا.

وباشرت الصين في إنشاء التلسكوب (فاست) بولاية غويكو الصينية عام 2011، وهو تلسكوب لاسلكي عملاق بلغت كلفته الإجمالية 180 مليون دولار، ولكي يتمكن التلسكوب من تلقي إشارات صحيحة وأكثر دقة، أخلت السلطات الصينية محيطه على مسافة 5 كم، ونقلت القاطنين بجواره إلى مناطق أخرى.

وتعتبر النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية تدور حول نفسها بسرعة عالية جداً، وتصدر موجات راديوية وإشعاعات، وحجمها بحجم مدينة كبيرة تقريباً، لكن كتلتها أكبر من كتلة الشمس، وتبدو تلك النجوم من الأرض على هيئة نجوم متلألئة أي أنها تضيء وتطفئ باستمرار لذلك حملت اسم (النجوم النابضة).

سبأ
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