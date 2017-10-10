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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:33:42م
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تنفيذي صنعاء يبارك إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم والصحة
[10/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ:


باركت المكاتب التنفيذية بصنعاء قرار الهيئة الادارية للسلطة المحلية بإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم والصحة بالمحافظة.

وأكدت في اجتماع موسع اليوم ضم الهيئة الادارية برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة الاستعداد لدعم الصندوق بكافة السبل المتاحة سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضها استمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على اليمن.

وشدد الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالله العنسي ومحمد الحباري على أهمية استمرارية العملية التعليمية وعدم تعطيلها.. مؤكدا اهمية المشاركة الفاعلة لرجال المال والأعمال كركيزة اساسية، بالإضافة الى الشخصيات الاجتماعية ومجالس الاباء.

واستعرض الاجتماع النجاحات التي حققها قطاعي التعليم والصحة وتغلبهما على المعوقات جراء استمرار العدوان.. متطرقا إلى الوضع الحالي للقطاع التربوي والمعالجات المناسبة لإستمرارية العملية التعليمية.

وأشاد بجهود قيادة المحافظة والهيئة الادارية في تذليل العقبات التي تواجه القطاعين الصحي والتربوي .. مثمنا دور قيادتي التربية والصحة وكوادرهما في الاصرار على تقديم الخدمات والارتقاء بها.. مؤكدا على أهمية استخدام كافة الوسائل لرفد الموارد المالية

وفي الاجتماع ، أشار المحافظ قطينة الى الخطوات والمبررات التي دفعت الى انشاء الصندوق.. لافتا الى المكانة التي يجب أن يكون عليها المعلم في أوساط المجتمع وأهمية إعطاء المدرس حقه معنويا وماديا.

مشددا على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح العملية التعليمية.. مثمنا تفاعل المكاتب التنفيذية وحسها الوطني واستشعارها للمسئولية وتفاعلها مع كافة القضايا التي تهم المواطن.

سبأ
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