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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:33:42م
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  رياضة
سوريا تخسر أمام أستراليا وتودّع حلم مونديال كأس العالم 2018
[10/أكتوبر/2017]
سدني ـ سبأ:
خسر المنتخب السوري لكرة القدم أمام مضيفه الأسترالي بهدفين لهدف بعد التمديد، بسبب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في مباراة إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018.

وافتتح نسور قاسيون التسجيل باكرا في الدقيقة السادسة عن طريق النجم عمر السومة، وأدرك المنتخب الأسترالي التعادل سريعا في الدقيقة (13) عن طريق تيم كاهيل، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين، ولعب المنتخب السوري بنقص عددي بعد تعرض لاعبه محمود المواس للطرد إثر تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة (94)، ليعود قائد الفريق الأسترالي تيم كاهل لتسجيل الهدف الثاني لمنتخبه في الدقيقة (109).

وحرم القائم الأيسر لمرمى أستراليا، نسور قاسيون من متابعة حلم المونديال، عندما ارتطمت به كرة السومة من ركلة حرة في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني.

وبذلك يتوقف حلم الجماهير السورية بالوصول إلى مونديال روسيا، بينما ستواجه أستراليا رابع منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، لتحديد المنتخب الذي سيتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وفي هذا السياق وجهت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" رسالة لعناصر الفريق السوري لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "تيليغرام".

وقالت الرئاسة، في بيان لها اليوم الثلاثاء،عقب انتهاء المباراة: "كنتم الأبطال.. ورسمتم الفرحة على وجوه كل السوريين..#نسور_قاسيون.. لكم كل التحية والتقدير".

سبأ
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