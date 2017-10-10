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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:33:42م
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
استشهد مواطن وأصيب أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي استهدف اليوم مناطق في مديرية شدا بمحافظة صعدة.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[10/أكتوبر/2017]
مسقط- سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (03ر36) نقطة وبنسبة (70ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (59ر5130) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (62ر5166) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(143) ألفًا و(618) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (8ر47) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(110) آلاف و(69) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (241ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (89ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (524) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (44ر24) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (797) ألف ريال عماني أي ما نسبته (18ر37) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (273) ألف ريال عماني وبنسبة (75ر12) في المائة.

سبأ
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