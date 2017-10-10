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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:33:42م
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  محلي
النائب العام يوجه بالتحقيق في قضية الإساءة لأسر الشهداء والجرحى
[10/أكتوبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
وجه النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي اليوم بالتحقيق في شكوى عدد من المعلمين وأسر الشهداء ضد مدير مكتب التربية بمديرية معين بالعاصمة صنعاء المدعو خالد الأشبط.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي أسر الشهداء ومعلمي منطقة معين والذي استمع منهم إلى شكواهم بخصوص تعرضهم للإساءة والتجريح بألفاظ نابية من قبل مدير مكتب التربية بمنطقة معين أثناء لقائه بمدراء المدارس بالمديرية.

وأكد النائب العام أن أي بلاغ أو شكوى من قبل أي مواطن هي محط اهتمام وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت ضده إرتكاب أي مخالفة أو إنتهاك لحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد تقتضي من مسئولي الجهاز الإداري للدولة التعامل مع مطالب واحتياجات المواطنين بكل إيجابية وعدم فتح المجال أمام المتربصين بأمن واستقرار الوطن للإصطياد في الماء العكر من خلال إيقاف العملية التعليمية.

وأوضح القاضي البغدادي أن العدوان الغاشم على اليمن خلف الكثير من المتاعب والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية ويجب على الجميع التعاون في مواجهتها بروح وطنية مسئولة وبما يضمن صرف الحد الممكن من مستحقات المعلمين.

سبأ
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