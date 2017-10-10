ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:01:03م
دك مواقع العدو ومرتزقته وإعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده
دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو والمرتزقة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة عدد من جنوده في مواجهات ماوراء الحدود .
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني يواجه الفلبين غداً لإنتزاع صدارة مجموعته بتصفيات كأس آسيا
يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
آخر الأخبار:
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة
الدفاع الروسية:التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يتظاهر بمحاربة داعش في العراق ولا يحاربه
رئيس الوزراء التايلاندي يعلن إجراء انتخابات عامة في نوفمبر 2018
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
دك مواقع العدو ومرتزقته وإعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده
[10/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو والمرتزقة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة عدد من جنوده في مواجهات ماوراء الحدود .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع الهجلة في نجران ،وتم تدمير مدرعة سعودية نوع برادلي بصاروخ موجه في الموقع نفسه وآلية أخرى تم تدميرها في خلف الخشباء قبالة منفذ الخضراء .

في عسير تم قنص عنصرين من مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب ،و قنص جندي سعودي في وادي المعاين بجيزان ، فيما قصفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع الكرس وحققت إصابات مباشرة .

كما صد الجيش واللجان الشعبية زحفا لجنود العدو السعودي والمرتزقة على منفذ الطوال والرمضة تزامن مع قصف مدفعي مكثف على تجمعاتهم ما أدى إلى مصرع وإصابة أعداد منهم واغتنام عتاد عسكري متنوع.

وذكر المصدر أن إعلام العدو اعترف بمصرع ثلاثة من جنوده خلال مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية وهم : رئيس الرقباء ماجد سعيد العامري ،عامرعايل مجرشي ،مشعان عقاب المضياني ، وكذا إصابة الجندي عبدالله محمد جميل الرفاعي الجهني .

ولافت المصدر إلى أن الجيش واللجان صدوا زحفا كبيرا للمرتزقة على جبل عنبره بجبهة حام في محافظة الجوف ، مشيرا إلى ان الزحف الذي يعد الخامس خلال اشهر نتج عنه مصرع العشرات من المرتزقة من بينهم القيادي العقيد محمد ذيبان ،القيادي بشير السماوي قائد نقطة ام حجر،القيادي النقيب عبدالله المقرمي وأثنين من مرافقيه .

كما قتل في الزحف القيادي عبدالمجيد حسين عنان ، ربيع حسن صليم ، ربيع علي حاصله ، يحيى صالح جلبان ،فيما أصيب كلا من نجل المرتزق القيادي حمد محمد الجميدر،صالح يحي نضيج ، محمد احمد خيران ، يحيى طالب الدجري ،

وحسب المصدر نفذ الجيش واللجان هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في الهيجة ومعسكر السلان ،وهجوما آخر على مواقع المرتزقة في الورش بمديرية المتون نتج عن الهجومين قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتم قنص أثنين من المرتزقة في وادي شواق بالغيل .

وأكد المصدر مصرع المرتزق علي مبارك ناصر طلان الحارثي وإصابة المرتزقين مفرج بن علي احمد بن شليل الحارثي ،عوض الشتوي الحارثي ، في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة .

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في التبة الرملية بمديرية عسيلان ، فيما فجرت وحدة الهندسة موقعين للمرتزقة بمديرية عسيلان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، و تم تفجير آلية محملة بالمرتزقة في منطقة بيت دبوة .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق معسكر الامام بمحافظة تعز، وقصفت تجمعات آخرى في مدرسة الشقب والمفاليس بمنطقة حيفان .

واستهدفت المدفعية تحصينات المرتزقة في منطقة الجحملية وقصفت مواقعهم في وادي صالة ،فيما لقي المرتزق علي فضل محمد المخربي النخعي مصرعه و أصيب المرتزقان علاء محمد فضل قردي المخربي النخعي ،عبود عبدالله القسي النخعي في جبهة المخا،كما قتل أحد المرتزقة بنيران القناصة قنص جنوب معسكر خالد بمديرية موزع .

ووفقا للمصدر استهدف قصف مدفعي تحصينات المرتزقة وإعطاب رشاش عيار 14 بمنطقة القتب في نهم ،وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات آخرى خلف الفرضة .

في الضالع نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبل غراب بالخشبة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة جنوب كهبوب وفي مدرسة الضاحي وخلف التبة السوداء وموقع الخزان بكرش في لحج ، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
هجومين للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في الجوف
استشهاد وإصابة 15 مواطناً خلال الساعات الماضية
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في قعطبة بالضالع
صاروخ باليستي يدك مركز قيادة الجيش السعودي بمنطقة سامطة في جيزان
مصرع وإصابة عشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات بالجوف
مصرع اثنين من مرتزقة العدوان بمديرية الغيل بالجوف
قصف صاروخي يستهدف تجمع للمرتزقة أسفل فرضة نهم
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بلحج
إستهداف تجمعات للمرتزقة وطيران العدوان يشن 15 غارة على حرض وميدي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على صعدة
[10/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً خلال الساعات الماضية
[10/أكتوبر/2017]
إستشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة أكثر من عشرة مواطنين بقصف جوي وصاروخي على صعدة
[09/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منازل المواطنين في باقم بصعدة
[09/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by