محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك مواقع العدو ومرتزقته وإعلام العدوان يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده







دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو والمرتزقة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة عدد من جنوده في مواجهات ماوراء الحدود .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع الهجلة في نجران ،وتم تدمير مدرعة سعودية نوع برادلي بصاروخ موجه في الموقع نفسه وآلية أخرى تم تدميرها في خلف الخشباء قبالة منفذ الخضراء .



في عسير تم قنص عنصرين من مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب ،و قنص جندي سعودي في وادي المعاين بجيزان ، فيما قصفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع الكرس وحققت إصابات مباشرة .



كما صد الجيش واللجان الشعبية زحفا لجنود العدو السعودي والمرتزقة على منفذ الطوال والرمضة تزامن مع قصف مدفعي مكثف على تجمعاتهم ما أدى إلى مصرع وإصابة أعداد منهم واغتنام عتاد عسكري متنوع.



وذكر المصدر أن إعلام العدو اعترف بمصرع ثلاثة من جنوده خلال مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية وهم : رئيس الرقباء ماجد سعيد العامري ،عامرعايل مجرشي ،مشعان عقاب المضياني ، وكذا إصابة الجندي عبدالله محمد جميل الرفاعي الجهني .



ولافت المصدر إلى أن الجيش واللجان صدوا زحفا كبيرا للمرتزقة على جبل عنبره بجبهة حام في محافظة الجوف ، مشيرا إلى ان الزحف الذي يعد الخامس خلال اشهر نتج عنه مصرع العشرات من المرتزقة من بينهم القيادي العقيد محمد ذيبان ،القيادي بشير السماوي قائد نقطة ام حجر،القيادي النقيب عبدالله المقرمي وأثنين من مرافقيه .



كما قتل في الزحف القيادي عبدالمجيد حسين عنان ، ربيع حسن صليم ، ربيع علي حاصله ، يحيى صالح جلبان ،فيما أصيب كلا من نجل المرتزق القيادي حمد محمد الجميدر،صالح يحي نضيج ، محمد احمد خيران ، يحيى طالب الدجري ،



وحسب المصدر نفذ الجيش واللجان هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في الهيجة ومعسكر السلان ،وهجوما آخر على مواقع المرتزقة في الورش بمديرية المتون نتج عن الهجومين قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتم قنص أثنين من المرتزقة في وادي شواق بالغيل .



وأكد المصدر مصرع المرتزق علي مبارك ناصر طلان الحارثي وإصابة المرتزقين مفرج بن علي احمد بن شليل الحارثي ،عوض الشتوي الحارثي ، في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة .



كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في التبة الرملية بمديرية عسيلان ، فيما فجرت وحدة الهندسة موقعين للمرتزقة بمديرية عسيلان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، و تم تفجير آلية محملة بالمرتزقة في منطقة بيت دبوة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق معسكر الامام بمحافظة تعز، وقصفت تجمعات آخرى في مدرسة الشقب والمفاليس بمنطقة حيفان .



واستهدفت المدفعية تحصينات المرتزقة في منطقة الجحملية وقصفت مواقعهم في وادي صالة ،فيما لقي المرتزق علي فضل محمد المخربي النخعي مصرعه و أصيب المرتزقان علاء محمد فضل قردي المخربي النخعي ،عبود عبدالله القسي النخعي في جبهة المخا،كما قتل أحد المرتزقة بنيران القناصة قنص جنوب معسكر خالد بمديرية موزع .



ووفقا للمصدر استهدف قصف مدفعي تحصينات المرتزقة وإعطاب رشاش عيار 14 بمنطقة القتب في نهم ،وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات آخرى خلف الفرضة .



في الضالع نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبل غراب بالخشبة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة جنوب كهبوب وفي مدرسة الضاحي وخلف التبة السوداء وموقع الخزان بكرش في لحج ، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي.

سبأ [10/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ