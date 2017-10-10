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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:01:03م
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  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من الضفة
[10/أكتوبر/2017] رام الله - سبأ:





اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الثلاثاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال اعتقل السيدة خديجة ربعي (30عاماً)، من منزلها في يطا، كما اعتقل الطفل عبد العزيز شعبان الهندي (14 عاماً)، من منزله في بلدة بيت أمّر في محافظة الخليل.

وأضاف نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل محمد حافظ جبرين من محافظة بيت لحم، ويزن إياد أبو عيشة من طولكرم، وأحمد عزمي منصور من نابلس.

سبأ
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