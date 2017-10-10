عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع الروسية:التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يتظاهر بمحاربة داعش في العراق ولا يحاربه





أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن محاولات مسلحي داعش الدخول من الأراضي العراقية إلى سوريا تطرح تساؤلات جدية عن أهداف العمليات التي يقوم بها ما يسمى التحالف الدولي ضد الإرهاب.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشنكوف، وفق ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني اليوم الثلاثاء "أن المسلحين يعززون مواقعهم في غرب العراق، والمساحات التي يسيطرون عليها تتوسع"، مضيفا "أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، هو فقط يتظاهر بمحاربة داعش في العراق، ولا يحاربه".



وقال كوناشنكوف إن أغلب الأطراف والدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم يعد لديها شك، في قدرة الجيش السوري بمساندة سلاح الجو الروسي على القضاء على تنظيم داعش في محافظة دير الزور.



وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن ما يقوم به التحالف الدولي يتطلب توضيحا، فإما أن تكون أولوية الولايات والتحالف، هي تعقيد عملية الجيش السوري، الذي يسانده فيها سلاح الجو الروسي، أو أنها خطة لتحرير العراق من الإرهابيين وفتح الطريق أمامهم لدخول سوريا، ليكونوا تحت الضربات الدقيقة لسلاح الجو الروسي، بحسب تعبيره.



من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملية عسكرية تجري في الوقت الراهن، لتحرير بؤرة كبرى لتنظيم "داعش" في مدينة الميادين السورية، بمساندة سلاح الجو الروسي.



وقال الناطق الرسمي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع إن الطيران الحربي الروسي ينفذ نحو 150 غارة يوميا على مواقع لداعش في مدينة الميادين السورية، مؤكدا أن سلاح الجو الروسي دمر البنية التحتية الاقتصادية لتنظيم "داعش"، ويعمل على إحباط محاولات التنظيم استئناف استخراج المحروقات من الأراضي السورية التي يسيطر عليها.



يشار الى أن الدفاع الروسية سبق واتهمت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، بخفض غاراته بشكل حاد على مواقع مايسمى "تنظيم الدولة الاسلامية" "داعش" في العراق، وذلك مع بدء الجيش السوري عملية تحرير دير الزور من مسلحي التنظيم.

سبأ [10/أكتوبر/2017] موسكو - سبـأ:سبأ