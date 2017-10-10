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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:01:03م
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رئيس الوزراء التايلاندي يعلن إجراء انتخابات عامة في نوفمبر 2018
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رئيس الوزراء التايلاندي يعلن إجراء انتخابات عامة في نوفمبر 2018
[10/أكتوبر/2017]
بانكوك-سبأ:



أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا اليوم الثلاثاء أن بلاده ستجري انتخابات عامة في نوفمبر 2018 ليعلن بذلك موعدا للانتخابات هو الأكثر تحديدا منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري عام 2014.

وأوضح برايوت رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي يعرف باسم المجلس الوطني للسلام والنظام في تصريحات صحفية في مقر الحكومة بالعاصمة بانكوك أن موعد إجراء الانتخابات على وجه الدقة سيعلن في يونيو 2018. وأرجأ المجلس العسكري الانتخابات مرة بعد أخرى مشيرا إلى مخاوف مثل تغييرات في الدستور وقضايا أمنية.

وأضاف برايوت قائلا“سنعلن يوم إجراء الانتخابات المقبلة في يونيو تقريبا...سنجري انتخابات في نوفمبر“.

سبأ
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