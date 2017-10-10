عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء التايلاندي يعلن إجراء انتخابات عامة في نوفمبر 2018 بانكوك-سبأ:





أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا اليوم الثلاثاء أن بلاده ستجري انتخابات عامة في نوفمبر 2018 ليعلن بذلك موعدا للانتخابات هو الأكثر تحديدا منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري عام 2014.



وأوضح برايوت رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي يعرف باسم المجلس الوطني للسلام والنظام في تصريحات صحفية في مقر الحكومة بالعاصمة بانكوك أن موعد إجراء الانتخابات على وجه الدقة سيعلن في يونيو 2018. وأرجأ المجلس العسكري الانتخابات مرة بعد أخرى مشيرا إلى مخاوف مثل تغييرات في الدستور وقضايا أمنية.



وأضاف برايوت قائلا“سنعلن يوم إجراء الانتخابات المقبلة في يونيو تقريبا...سنجري انتخابات في نوفمبر“.

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ