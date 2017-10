Destruction des vehicles militaries appurtenant à l'ennemi [10/أكتوبر/2017]

NAJRAN, 10 Oct. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont détruit un véhicule militaire appartenant à l'ennemi derriere Al-Khashba'a.

Une source militaire a indiqué à SABA< que l'artillerie de l'armée a ciblée le site d'Al-Hajlah à Najran, causant un incendie au site.



La source a ajouté que la force de l'artillerie a bombardée les rassemblements de soldats saoudiens et leurs vehicules au site d'Al-Kirs à JIzan.



AM



SABA