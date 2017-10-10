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ارتفاع حصيلة حرائق كاليفورنيا الى 10 قتلى والولاية تعلن الطوارئ بثلاث مقاطعات
[10/أكتوبر/2017] سان فرانسيسكو-سبأ:


أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الولاية الى 10 قتلى كما أعلنت حال الطوارئ في ثلاث مقاطعات اجتاحتها حرائق مدمرة.

وقال قائد شرطة مقاطعة سونوما الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو ، إن "مكتب الشِريف يؤكد أن هناك سبع وفيات متصلة بالحرائق في مقاطعة سونوما، نتقدم بالتعازي لعائلاتهم وأصدقائهم".

ويضاف الى هؤلاء قتيلان سقطا في مقاطعة نابا وثالث سقط في مقاطعة مندوسينو، لتصبح الحصيلة الاجمالية الموقتة في المقاطعات الثلاث عشرة قتلى.

وتشهد ثمان من مقاطعات الولاية حرائق ضخمة، لكن المقاطعتين الأكثر تضررا من هذه الحرائق هما نابا وسونوما.

وكانت كاليفورنيا أعلنت في وقت سابق الاثنين حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات وأمرت آلاف السكان بإخلاء منازلهم.

وتشمل حال الطوارئ التي أمر الحاكم جيري براون بفرضها مقاطعات نابا وسونوما ويوبا الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو.

وقال كين بيملوت رئيس هيئة الغابات والوقاية من الحرائق في حكومة الولاية خلال مؤتمر صحافي في ساكرامنتو (شمال شرق سان فرانسيسكو) إن المنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو تشهد رياحا عاتية تصل سرعتها الى 80 كلم/ساعة "اسفرت عن اندلاع العديد من حرائق الغابات وفي الوقت الذي نتحدث فيه هناك اكثر من 14 حريقا ضخما في ثماني مقاطعات".

وبحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا فقد التهمت ألسنة النيران منذ مساء الاحد حوالى 30 ألف هكتار من المساحات الخضراء في شمال الولاية.

كذلك فقد التهمت النيران ما لا يقل عن 1500 مسكن ومبنى تجاري، بحسب المصدر نفسه.

سبأ
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