محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة 15 مواطناً خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:















واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية ، فيما فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم على المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة 15 مواطناً ومهاجر أفريقي واحد خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد تسعة مواطنين وجرح أربعة آخرين جراء غارات طيران العدوان على قرية المشاف بمنطقة المشنق في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة .



ولفت المصدر إلى استشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي في وادي الرقو بمديرية منبه الحدودية .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على معسكر كهلان و غارتين على منازل المواطنين في منطقة آل مغرم بمديرية باقم ومثلها على مديرية شدا .



وحسب المصدر شن طيران العدوان ست غارات على مديريتي المصلوب و المتون بمحافظة الجوف ، و أربع غارات على منطقتي يام ومحلي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و سبع غارات على مدينة الربوعة في عسير .

سبأ [10/أكتوبر/2017]سبأ