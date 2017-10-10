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آخر تحديث: الثلاثاء، 10 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:29:48ص
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  محلي
استشهاد وإصابة 15 مواطناً خلال الساعات الماضية
[10/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:







واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية ، فيما فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم على المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة 15 مواطناً ومهاجر أفريقي واحد خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد تسعة مواطنين وجرح أربعة آخرين جراء غارات طيران العدوان على قرية المشاف بمنطقة المشنق في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة .

ولفت المصدر إلى استشهاد مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بنيران حرس الحدود السعودي في وادي الرقو بمديرية منبه الحدودية .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على معسكر كهلان و غارتين على منازل المواطنين في منطقة آل مغرم بمديرية باقم ومثلها على مديرية شدا .

وحسب المصدر شن طيران العدوان ست غارات على مديريتي المصلوب و المتون بمحافظة الجوف ، و أربع غارات على منطقتي يام ومحلي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و سبع غارات على مدينة الربوعة في عسير .

سبأ
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