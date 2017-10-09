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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:51:31م
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مصرع وإصابة عشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات بالجوف
[09/أكتوبر/2017]
الجوف - سبأ :

أكد مصدر عسكري مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قيادات خلال صد الجيش واللجان الشعبية زحف لهم بإتجاه جبل عنبرة الإستراتيجي المطل على مدينة الحزم بالجوف.

وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أسماء بعض القتلى والجرحى وهم :

القتلى :
1- القيادي العقيد محمد ذيبان
2- القيادي المدعو بشير السماوي قائد نقطة ام حجر
3- القيادي المدعو عبدالله المقرمي و2 من مرافقيه
4- القيادي المدعو عبدالمجيد حسين عنان
5- المرتزق ربيع حسن صليم
6- المرتزق ربيع علي حاصله
7- المرتزق يحيى صالح جلبان

الجرحى -
1- المرتزق صالح يحي نضيج
2- المرتزق محمد احمد خيران
3- المرتزق يحيى طالب الدجري

سبـأ
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