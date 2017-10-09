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إدارية صنعاء تقر إنشاء صندوق تكافل لدعم التعليم والصحة
[09/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أقرت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة إنشاء صندوق التكافل الإجتماعي لدعم التعليم والصحة.

وأكد الإجتماع بحضور وكيل المحافظة محمد الحباري ومديرا مكتبي التربية هادي عمار والصحة الدكتور خالد المنتصر ورؤساء الشعب ومدراء الإدارات المختصة بالتربية والصحة أهمية إعداد اللائحة التنظيمية للصندوق مع النظام الأساسي.

كما أكد الإجتماع أهمية تحديد موارد الصندوق وتجهيز آلية مناسبة لرفد الصندوق من المشاركة المجتمعية ورجال المال والأعمال والحرص على دعم القطاعين التربوي والصحي.

وأشاد الإجتماع بجهود قيادتي التربية والصحة وكوادرهما في التغلب على الصعوبات والتحديات الراهنة .. مثمنا تفاعل قيادة المحافظة وحرصها على تذليل المعوقات التي تواجه العمل في القطاعين وإيجاد البدائل اللازمة.

وأقر توزيع حصة الموارد المشتركة للربع الرابع من العام الماضي والربعين الأول والثاني من العام الجاري على مستوى مديريات المحافظة بحسب ما تم رفعه من مكتب المالية على أن يتولى إضافة حصص المديريات لحساباتها طرف البنك المركزي اليمني.

ووافق الإجتماع على طلب مكتب التربية بشأن دعم النفقات التشغيلية المتمثلة في الإنتقالات والقرطاسية والمحروقات .. مستعرضا مشروع التعليم والبوابة الإلكترونية ودوره في ضبط العملية التعليمية .

وأكد المحافظ قطينة ضرورة التنسيق بين مكتبي التربية والصحة لوضع آلية لتعزيز الرعاية الصحية للمعلمين في كافة مستشفيات المحافظة كبداية أولية للتأمين الصحي لهم.

وثمن تفاعل رئيس الوزراء مع قضايا المحافظة وتسهيل مهام القطاع التربوي .. مشيدا بدور قطاعي الصحة والتربية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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