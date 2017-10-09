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إجتماع بحجة يقر الإجراءات الكفيلة بصرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي
[09/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ :

وجه إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي مدراء عموم المديريات برفع أسماء العجزة والمعاقين وكبار السن من حالات الضمان الإجتماعي بالمحافظة.

وأكد الإجتماع الذي ضم وكيلا المحافظة حميد العبيدي ومحمد القاضي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لبنك الأمل للتمويل الأصغر مهند المقطري، أهمية التنسيق مع لجان التحقق والصرف لإعتماد آلية للنزول الميداني تسهل للجان التحقق والصرف من الوصول للمستفيدين .

وأقر الإجتماع الذي حضره مدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي و الوحدة التنفيذية للنازحين وصندوق الرعاية الإجتماعية والصندوق الإجتماعي للتنمية وممثل شركة إيبكس العالمية .. مخاطبة السلطة المحلية وشركاء التنفيذ أيبكس وبنك الأمل للتمويل الأصغر، اليونيسيف للموافقة على إعتماد كرت الضمان الإجتماعي كأحد الوثائق الرسمية لصرف مستحقات حالات المستفيدين.

وأكد الإجتماع على لجان التحقق ومراكز الصرف بالمديريات إستقبال المستفيدين من أي مديرية كانت وعدم حصر أعمال التحقق والصرف على المستفيدين المتواجدين في المديرية المعنية.

وفي الإجتماع أشار الوكيل الصوفي إلى أهمية الطبيعة الجغرافية التي تتسم بها المحافظة والتي تعيق لجان التحقق والصرف من الوصول للحالات المستفيدة، مما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ المعالجات التي تم إقرارها لضمان وصول الحالات غير القادرة إلى لجان التحقق والصرف .

وشدد على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستفيدين من حالات الضمان الإجتماعي لتخفيف معاناتهم المعيشية جراء العدوان والحصار.

وكان الإجتماع قد ناقش سير عملية صرف مستحقات حالات الضمان الإجتماعي خلال الأسبوع المنصرم والمعوقات التي واجهتها.

يذكر أن البنك الدولي وعبر منظمة اليونيسيف قدم مبلغ اثنين مليار و400 مليون ريال كمستحقات يتم صرفها للمستفيدين من حالات الضمان الإجتماعي بمحافظة حجة البالغ عددها 141 ألف حالة ضمن مشروع الحولات النقدية الطارئة.

ويشترك في صرف المستحقات المخصصة للنصف الأول من العام الجاري بنك الأمل للتمويل الأصغر وشركة أبيكس المعتمدة من قبل اليونيسيف .

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