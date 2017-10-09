مصدر أمني يكشف تفاصيل جريمة المرتزقة بحق أفراد أسرة بمنطقة الصلو في تعز

صنعاء - سبأ :

قال مصدر أمني بمحافظة تعز " إن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية المتواجدة بمديرية صبر، تلقت بلاغاً بإرتكاب مجهولين جريمة قتل بحق شخصين من أسرة المدعو طه حسن فارع".



وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية تحركت بإتجاه المنزل الذي أرتكبت فيه الجريمة بمنطقة متاخمة للمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات المرتزقة، للتحقيق في الموضوع قياماً بالمسؤلية التي يتكفل بها رجال الأمن واللجان الشعبية في حماية المواطنين العزل ومنع الجريمة.

وأضاف "إن الطقم المكلف بالذهاب لمكان الحادث تعرض لكمين من قبل مرتزقة العدوان بغرض منع أفراد الأمن واللجان الشعبية من الوصول للمنزل الذي أرتكبت فيه الجريمة، وبعد التعزيز بأفراد آخرين، تعرضوا لكمين آخر من قبل المرتزقة المجندين في صف العدوان لإعاقة رجال الأمن من وصولهم إلى مكان الجريمة رغم أن ذلك في إطار اختصاصهم للتحقيق في الجريمة وضبط مرتكبيها".



وأوضح المصدر الأمني أن هذه الجريمة تم تنفيذها بهدف إثارة المدعو طه فارع فتنة في المنطقة .. داعيا عقلاء المنطقة ومشائخها إلى نصح المدعو طه فارع ودعوته إلى التعقل ورفض مؤامرة العدو التي تهدف إشعال المنطقة وإقحام أبناءها للإنخراط في صف العدوان وأدواته الإجرامية.



واستنكر المصدر ما تردده بعض أبواق المرتزقة، من أن الجريمة قد إرتكبها أفراد من الجيش واللجان الشعبية .. مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها مليشيات المرتزقة جرائم بشعة ويحاولون إلصاقها بالجيش واللجان الشعبية.



كما أكد المصدر أن لجنة التحقيق باشرت عملها فور وقوع الحادثة ، وتم ضبط مشتبهين.. لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية سيقومون بملاحقة المجرمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

[09/أكتوبر/2017]سبـأ