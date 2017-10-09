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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:03:06م
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إطلاق الشبكة الاعلامية للتنمية المستدامة بصنعاء
[09/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أطلقت اليوم بصنعاء الشبكة الإعلامية للتنمية المستدامة مكونة من عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك في إختتام دورة تدريبية في مجال المناصرة الإعلامية لقضايا التنمية المستدامة التي نظمها إتحاد الإعلاميين اليمنيين بالتعاون مع مؤسسة إعداد للتنمية المستدامة ومركز بناء الوعي للتدريب .

وفي الإختتام أشار رئيس إتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري إلى أهمية تدريب الإعلاميين في مختلف مجالات التنمية نظرا لدور الإعلام في المجتمع.

وأشاد بدور الإعلاميين في مواجهة العدوان باعتبارهم جبهة قوية إلى جانب الجبهات العسكرية والسياسية والإجتماعية .

وأكد إستعداد الإتحاد لتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للاعلاميين .. منوها بدور مؤسسة اعداد للتنمية المستدامة ومركز بناء الوعي للتدريب في انجاح هذه الدورة .

فيما استعرضت كلمات رئيسة مؤسسة إعداد للتتمية المستدامة نبيله الحرازي ومدرب الدورة محمد الشهاري وحبيب الضبياني وأماني عامر عن المشاركين أهداف الدورة وأهمية إطلاق الشبكة الإعلامية للتنمية المستدامة.

ودعت الكلمات مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون مع الشبكة لتتمكن من تنفيذ برامجها وأنشطتها والحملات الإعلامية المختلفة والإرتقاء بالوعي المجتمعي في قضايا التنمية المستدامة.

سبـأ
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