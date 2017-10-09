وزير المياه ومحافظ صعدة يفتتحان ويضعان حجر الأساس لعدد من المشاريع [09/أكتوبر/2017] صعده - سبأ :

افتتح وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ومعه محافظ صعدة محمد جابر عوض ووضعا حجر الأساس اليوم لعدد من مشاريع المياه بصعدة.



حيث افتتحا مشروع محطات التوليد بالطاقة الشمسية لضخ المياه من ثلاثة آبار بحقل تلمص بتكلفة بلغت 400 ألف دولار وبقدرة 225 كيلو وات بتمويل اليونيسيف.



كما افتتح وزير المياه ومحافظ صعدة مشروع بئر رقم 7 وخط ضخ طول ألف متر بقطر سته هنش بتمويل أوكسفام.



ووضعا حجر الأساس لمشروع وحدة ضخ بالطاقة الشمسية وإستكمال شبكة المياه بمنطقة المسلحقات .



وافتتح وزير المياه والبيئة ومحافظ صعدة المقر الجديد لمنظمة أوكسفام .



وفي الإفتتاح أكد المهندس نبيل الوزير والمحافظ عوض أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات في دعم البنى التحتية، ودورها الإنساني في إجراء التدخلات السريعة لدعم المشاريع بما فيها قطاع المياه والصرف الصحي.



وخلال الزيارات التفقدية للمشاريع أكد وزير المياه والبيئة أن إفتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع يأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للنزول الميداني لتفقد إحتياجات ومتطلبات المحافظة من المشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي.



وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة الثانية إستكمال بقية آبار مدينة صعدة وتشغيلها بالطاقة البديلة وكذلك تحديث الدراسة الخاصة بالصرف الصحي لمدينة صعدة والتي عملت قبل عشر سنوات ولم تنفذ .



وقال "لقد وافقت اليونيسيف على مقترح تنفيذ تحديث الدراسة القديمة الموجودة بالمؤسسة ومن ثم تنفيذها بالشراكة

مع اليونيسيف وجهات مانحه أخرى".



ولفت وزير المياه إلى أن الوزارة ستبذل الجهود اللازمة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة .. حاثا المعنيين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بصعدة على بذل الجهود من خلال تطوير العمل بشقيه الإداري والفني بما يضمن استمراية العمل في مشاريع المياه خاصة وأن المحافظة تتعرض لإستهداف همجي من قبل العدوان، مما يتطلب إيجاد بدائل تكون جاهزة للعمل في أي لحظة في ظل إستمرار العدوان .



وأضاف المهندس نبيل الوزير " إن قطاع المياه والصرف الصحي بصعدة يعتبر في طليعة القطاعات التي صمدت في أدائها في ظل العدوان ولم يتلكأ في أي لحظة عن مهامه وواجباته".



وأشاد في ذات الوقت بجهود محافظ صعدة في متابعة سير مستوى الأداء والعمل والذي ينم عن مدى الحرص على إستمرار الحياة في المحافظة الصامدة في وجه العدوان الغاشم.



رافقهما وكيل أول لوزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ووكيل المحافظة صالح عقاب ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعه.

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