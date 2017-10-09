محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنكسار زحف للجيش السعودي ومرتزقته على الطوال والرمضة بجيزان جيزان ـ سبأ:

إنكسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته اليوم بإتجاه منفذ الطوال والرمضة في جيزان .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف واسع نفذه الجيش السعودي ومرتزقته على منفذ الطوال والرمضة، ما أسفر عن مصرع وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته .



وأشار المصدر إلى أن العدو تكبد خسائر فادحة في العدة والعتاد، بالإضافة إلى إغتنام عتاد عسكري متنوع بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على المنطقة.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان الغاشم شن سبع غارات على الربوعة في عسير، وتم قنص اثنين من مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب بعسير.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ