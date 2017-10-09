[09/أكتوبر/2017]
صعدةـ سبأ:
إستشهد تسعة مواطنين وأصيب ثمانية آخرين جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي وقصف سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على قرية المشاف بمديرية شدا، ما أدى إلى إستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في حصيلة أولية .
وأكد المصدر إستشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين بقصف سعودي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منطقة المشنق بمديرية شدا .
واستنكر المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان في إستهداف المواطنين وإرتكاب مجازر مروعة يندى لها جبين الإنسانية .. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.
سبأ