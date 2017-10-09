محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي يلتقي لجنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صنعاءـ سبأ:

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب لجنة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.



وفي اللقاء الذي كرس لمناقشة مهام وآلية عمل اللجنة المكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى، ثمن وزير التعليم العالي إهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى بوزارة التعليم العالي وقضايا التعليم العالي.



ونوه الوزير حازب بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودوره الرقابي المعهود في كافة مؤسسات الدولة.



وقال " إن وزارة التعليم العالي وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان وسعيه لإفشال التعليم وعرقلة عمل مؤسسات الدولة، تحرص ومعها كل المخلصين من الاكاديميين والعاملين والإداريين على استمرار العملية التعليمية رغم ما تواجهه من عراقيل وصعوبات".



ولفت إلى ما تقوم به الوزارة من مهام بهدف إستمرار الإصلاحات وتحسين مستوى أداء المؤسسات التعليمية من خلال تفعيل مجلس الإعتماد الأكاديمي وتحسين جودة التعليم وإقرار العام 2017م عاما للإصلاحات وكذا تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية الخاصة بالقيد والتنسيق الموحد، بما يضمن تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للوزارة ويساهم في استمرار العملية التعليمية وتطويرها ترجمة لصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والعملاء ومخططاتهم التي تستهدف التعليم .



ودعا وزير التعليم العالي المعنيين والمهتمين بالتعليم العالي والأجهزة الرقابية التعاون مع الوزارة وتجنيب مؤسسات التعليم الصراعات والتجاذبات ووضع حد لكل من يسئ لمؤسسات التعليم العالي والجامعات والإضرار بها ومخرجاتها بوسائل الإعلام لتحقيق أهداف تحالف العدوان التي لم يستطيع تحقيقها بالعدوان العسكري.



ووجه الوزير حازب القطاعات والإدارات بالوزارة بتسهيل عمل اللجنة وتوفير متطلباتها والوثائق التي تحتاجها لإنجاز مهامها.. مؤكدا على ضرورة أن تتوسع اللجنة في عملها وعدم حصر مهمتها نظرا لترابط عمل القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة.



فيما عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن الشكر لوزير التعليم العالي على تعاونه مع اللجنة ومندوبي الجهاز المركزي بالوزارة.. مؤكدين الاستعداد العمل مع الوزارة بما يسهم في إصلاح أي إختلالات أن وجدت لضمان تطوير وتحسين إداء الوزارة وقطاعاتها والمؤسسات التابعة لها وفق النظام والقانون.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ