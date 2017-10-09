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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:04:22م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.
زعيم كوريا الشمالية: النووي رادع للإمبرياليين الأميركيين
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن البرنامج النووي رادع قوي يحمي السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إزاء التهديدات النووية المتواصلة من قبل "الإمبرياليين الأميركيين".
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يطمح منتخب اليمن الأول لكرة القدم عندما يواجه نظيره الفلبيني غداً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى انتزاع صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس آسيا للاقتراب أكثر لحسم التأهل للنهائيات.
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  رياضة
منافسات ساخنة في بطولة يمن موبايل لفئات التنس
[09/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
 تواصلت لليوم الثالث على التوالي بصنعاء منافسات يمن موبايل لفئات التنس التي ينظمها الإتحاد العام للتنس والاسكواش وتختتم الخميس المقبل.

وأسفرت منافسات اليوم في فئة البراعم عن فوز أيهم لطف على أيمن نبيل وفوز عبدالعزيز العلفي على أمين نبيل وفوز أحمد الدبعي على زهراء حجر وفوز أسامة رمضان على زكريا سلامة.

وفي فئة الناشئين فاز سهيل السعيدي على يوسف الشيبة، وأحمد عبادل على إلياس الصادق، وخليل العبسي على عماد الرضا.

وفي منافسات فئة الكبار تغلب فهمي الورد على محمد شرف، ومنيع المقالح على أحمد المغربي، والحسن حبيب على عبدالله المروني.

في حين تمكن لطف الذرة من الفوز على نبيل متوكل في فئة الرواد وفاز محمد هبة على عبدالله السفياني، وناجي المرقب على صلاح العامري.

يذكر أنه يشارك في البطولة التي تنظم إحتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر، 14 أكتوبر، 30 نوفمبر، 140 لاعبا ولاعبة من فئات الرجال والشباب والناشئين والرواد والفتيات والمعاقين حركيا ذكور والمعاقين حركيا إناث.

سبأ
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