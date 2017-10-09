رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منافسات ساخنة في بطولة يمن موبايل لفئات التنس صنعاءـ سبأ:

تواصلت لليوم الثالث على التوالي بصنعاء منافسات يمن موبايل لفئات التنس التي ينظمها الإتحاد العام للتنس والاسكواش وتختتم الخميس المقبل.



وأسفرت منافسات اليوم في فئة البراعم عن فوز أيهم لطف على أيمن نبيل وفوز عبدالعزيز العلفي على أمين نبيل وفوز أحمد الدبعي على زهراء حجر وفوز أسامة رمضان على زكريا سلامة.



وفي فئة الناشئين فاز سهيل السعيدي على يوسف الشيبة، وأحمد عبادل على إلياس الصادق، وخليل العبسي على عماد الرضا.



وفي منافسات فئة الكبار تغلب فهمي الورد على محمد شرف، ومنيع المقالح على أحمد المغربي، والحسن حبيب على عبدالله المروني.



في حين تمكن لطف الذرة من الفوز على نبيل متوكل في فئة الرواد وفاز محمد هبة على عبدالله السفياني، وناجي المرقب على صلاح العامري.



يذكر أنه يشارك في البطولة التي تنظم إحتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر، 14 أكتوبر، 30 نوفمبر، 140 لاعبا ولاعبة من فئات الرجال والشباب والناشئين والرواد والفتيات والمعاقين حركيا ذكور والمعاقين حركيا إناث.

سبأ [09/أكتوبر/2017]سبأ