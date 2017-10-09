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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:04:22م
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أكاديميون يشيدون بأدوار الفقيد جدبان في الذكرى الرابعة لإستشهاده
[09/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
طالب أكاديميون وطلاب بإطلاق إسم الدكتور الراحل عبد الكريم جدبان على إحدى قاعات جامعة صنعاء خلال فعالية اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة لإستشهاده.

وأشاد المتحدثون خلال الفعالية في مقدمتهم نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول بمواقف الفقيد الراحل .

وقال نائب رئيس مجلس النواب "إن الدكتور جدبان كان علما في جهاده ضد الفساد حتى فاز عام 2013 بجائزة مكافحة الفساد ".

وأضاف " لقد كان جدبان زميلا فيه خير الخصال وعلينا إستكمال مسيرتهم في توحيد الصف والكلمة ضد أعداء الوطن والسعي لرفد جبهات القتال كونها المخرج الوحيد للبلاد ".

فيما عبرت كلمات حسن شرف الدين والدكتور محمد المأخذي عن أساتذة الجامعة وشقيق الفقيد عبد السلام جدبان، والطالبة تسنيم المعنقي عن مركز وصل للتدريب، عن المكانة التي احتلها عبد الكريم جدبان على الصعيدين السياسي والأكاديمي.

وطالبوا بإنجاز فيلم وثائقي عن شخصية ومواقف الفقيد الراحل عرفانا بمكانته وإسهامه السياسي والأكاديمي.

وتوقف المتحدثون عند مواقف مشهودة للدكتور عبد الكريم جدبان ومحطات من حياته وتنوع مواقفها بين الإعتقال والإختطاف في ثمانينيات القرن الماضي وصولا إلى مواقفه وإسهامه في مؤتمر الحوار الوطني.

سبأ
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