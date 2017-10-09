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آخر تحديث: الإثنين، 09 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:04:22م
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  محلي
وزير المياه ومحافظ صعدة يزوران جامع الإمام الهادي ومدينة صعدة القديمة
[09/أكتوبر/2017]
صعده ـ سبأ:
زار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم ومعه محافظ صعدة محمد جابر عوض جامع الإمام الهادي الأثري والتأريخي بمدينة صعدة.

واطلعا على حجم الأضرار التي لحقت بالجامع جراء القصف الهستيري من قبل دول العدوان، واستمعا من القائمين على الجامع إلى إيضاح حول الجهود المبذولة لخطة إعادة الترميم والجهود المبذولة في هذا السياق.

وقد عبر وزير المياه والبيئة عن أسفه للأضرار التي لحقت بهذا الجامع التأريخي ، مؤكدا على ضرورة بذل وتكاتف جهود الجميع لإعادة ترميم الجامع لما يشكل ذلك من أهمية في الحفاظ على الموروث الديني.

كما قام وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير ومعه محافظ صعدة محمد جابر عوض بزيارة لمدينة صعدة القديمة والتي تعرضت وتتعرض لقصف همجي ولحقت بها أضرار فادحة شملت استهداف المنازل والمنشئات الحكومية والأسواق الشعبية والذي عكس مدى بشاعة دول العدوان وحقدها على اليمن أرضا وإنسانا تمثل ذلك في استهداف واضح وعلني للأرض والهوية.

رافقهم خلال الزيارات وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر.

سبأ
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