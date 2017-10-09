[09/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
دشنت مؤسسة عناية للخدمات الصحية اليوم الحملة الإنسانية الصحية بتوزيع أدوية وعلاجات مجانية لعدد من المستشفيات الحكومية بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أوضح منسق الحملة أكرم عبدالرحمن المداني أن المرحلة الأولى من الحملة تستهدف مستشفيات "السبعين، الكويت، الشرطة والعسكري" بكمية من العلاجات الإسعافية والمحاليل الوريدية للتخفيف من إحتياجاتها جراء إستمرار العدوان وحصاره الجائر.
وأشار إلى أن الأدوية التي تم توزيعها للمستشفيات تتضمن أمبولات من فيتامين c وكذا فيتامين بي كُمبلكس وكلسيوم جلكونات بواقع 15 كرتون يحتوي على 1500 أمبوله لكل مستشفى كمرحلة أولى.
وأكد المداني اهتمام المؤسسة بالمراكز الصحية وتغطيتها بالأدوية الضرورية .. لافتا إلى أن المرحلة القادمة من الحملة ستشمل بقية المحافظات.
ودعا المنظمات الدولية ورجال المال والأعمال والخيرين إلى إيلاء الجرحى والمرضى إهتماما خاصا وتمكين المؤسسة من توسيع نطاق دعمها وتغطيتها لعموم المراكز الصحية بالأدوية والمحاليل لما من شأنه مواجهة الضغط الحاصل عليها وتخفيف معاناة المرضى والجرحى .
سبأ