[09/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:
دشنت بمحافظة صنعاء اليوم عملية التدريس في مجال التمريض والمختبرات والقبالة بالمعهد العالي للعلوم الصحية.
وفي التدشين الذي حضره مسئول الصحة والتغذية بمنظمة اليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج أشار مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر إلى دور المعهد في رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وثمن دور منظمة اليونيسيف في دعم دراسة دبلوم القبالة نظام ثلاث سنوات .
فيما أشار مدير المعهد الدكتور عباس العرافي إلى أن قوام الدفعتين الثامنة تمريض والسابعة مختبرات 100 طالبا وطالبة و40 طالبة قوام الدفعة الثانية قبالة .. مثمنا جهود مكتب الصحة بالمحافظة ومنظمة اليونيسيف في دعم المعهد.
إلى ذلك اطلع مدير مكتب الصحة العامة ومعه مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بالمحافظة على سير العملية التعليمية للدفعة الأولى قبالة بالمعهد الصحي.
وحث المنتصر والحاج الطالبات على الإستفادة من مخرجات التعليم في المعهد بما يكفل تجويد الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للمواطنين.
سبأ