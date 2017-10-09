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وزير الإعلام يزور استديو برنامج ''العدوان وحدنا'' ومعهد التدريب الإعلامي
[09/أكتوبر/2017]
صنعاءـ سبأ:







زار وزير الإعلام أحمد محمد حامد اليوم استديوهات برنامج "العدوان وحدنا" والذي ينقل عبر أثير 18 إذاعة وطنية في بث موحد في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الإعلام الوطني.

واطلع وزير الإعلام على التجهيزات الجارية للبرنامج وإعداد وتوزيع الفقرات بين الإذاعات الوطنية حسب خطة البث.

وأشاد الوزير حامد بجهود العاملين لإيصال رسالة وحدة وتماسك للخارج قبل الداخل عن تظافر جهود الشعب اليمني وموقفة الثابت والمبدئي في مواجهة العدوان الغاشم.

وأكد على أهمية توافق الرسالة الإعلامية وتوحيدها ضمن أولوية مواجهة العدوان عبر كافة الوسائل ونبذ الفرقة والمماحكات الضيقة .. داعياً الجميع إلى الابتعاد عن المهاترات وكل ما من شأنه حرف الأولويات أو تشتيت الجهود.

كما زار وزير الإعلام معهد التدريب الإعلامي والذي يقيم دورتين في التحرير الإخباري وإعداد البرامج لعدد من الكوادر الإعلامية.

وأشاد بجهود المعهد في ظل الظروف الاستثنائية ..مؤكدا على أهمية التدريب والتأهيل لمواكبة التطورات وتقديم رسالة إعلامية رصينة من ناحية الشكل والمضمون، مشيرا إلى بأن القلم إذا امتلك الحقيقة والمهارة يكون تأثيره أكبر من السلاح.

رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون احمد ناصر الحماطي ووكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبدالله علي صبري.

سبأ
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